Жительница Мурманска выиграла суд у салона красоты за сожженные волосы

Мировой судья, выслушав стороны, принял решение удовлетворить иска и взыскать денежные средства за оказанную услугу, компенсацию морального вреда и штраф. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Мурманчанка выиграла суд у салона красоты за сожженные во время окрашивания волосы.

В мае 2020 года женщина обратилась в салон красоты, где попросила окрасить волосы в технике «Эйр тач». Перед началом процедуры клиентка показала мастеру видеозапись из Instagram и объяснила, какой хочет видеть результат. За работу мастера женщина заплатила 17 тысяч рублей.

Полученный результат истицу не устроил. Вместо холодного оттенка блонда цвет волос стал светло-коричневый, а концы волос на пять сантиметров были острижены. Еще на 15 сантиметров они оказались сожжены.

– После выражения недовольства работой мастер салона предложила перекрасить волосы бесплатно, но после мытья головы истец поняла, что волосы придется состричь до каре и провести их лечение, в связи с чем, написала ответчику претензию, но получила отказ в возврате денежных средств, – сообщили в Октябрьском районном суде Мурманска.

Мировой судья, выслушав стороны, принял решение удовлетворить иска и взыскать денежные средства за оказанную услугу, компенсацию морального вреда и штраф. Ответчиком подана апелляционная жалоба, гражданское дело поступило в Октябрьский суд.

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