На реконструкции драмтеатра в Мурманске не хватает людей

Еще в 2015 году Мурманский областной театр закрылся на долгожданную реконструкцию. Фото: Народная инициатива

В каждом городе Мурманской области есть свое больное место - такое, где затянулся ремонт или строительство. Чем крупнее объект, тем чаще о нем говорят.

Еще в 2015 году Мурманский областной театр закрылся на долгожданную реконструкцию. Завершить ее хотели в 2019 году, но вот на пороге уже 2021-й, а артисты продолжаются ютиться в здании бывшего кинотеатра «Атлантика». Впрочем, в правительстве Мурманской области заверили, что ко Дню театра в следующем году здание сдадут.

Нет ли препятствий на пути к этой цели, проверил вице-губернатор - министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

- У драмтеатра ведется благоустройства – погода позволяет. Решено, заменить асфальтовое покрытие на брусчатку, которая подходит облику такого объекта. Дополнительных средств на это не потребуется – работы выполнят за счет экономии по предыдущим торгам по этому проекту. Кроме того, практически завершена реставрация потолка основного зала, подрядчик выполняет покраску карниза. На следующей неделе приступают к монтажу нижней механики сцены, в том числе и трех люков-провалов. Но, конечно, основной акцент надо сейчас сделать на отделке. Людей не хватает. Поставлена задача подрядчику – минимум вдвое усилить количество рабочих и обеспечить подачу тепла в театр по постоянной схеме. Через две недели ждем первую поставку гранита и мрамора для отделки парадной части театра, - прокомментировал итоги проверки Владислав Сандурский.

Ранее он осмотрел краеведческий музей, который проходит через капитальный ремонт.

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