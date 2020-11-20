Ледокол «Арктика» досрочно прервал свой первый рабочий рейс

Вместо трех недель рейс длился четыре дня. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

14 ноября ледокол «Арктика», который в октябре торжественно приняли в состав "Атомфлота", вышел в первый рабочий рейс.

- Судно взяло курс в Карское море. До середины декабря атомный ледокол «Арктика» будет работать в акватории Северного морского пути, - сообщили тогда в «Атомфлоте».

Но вместо трех недель рейс длился четыре дня. Самый мощный ледокол в мире досрочно вернулся в порт приписки. О причинах такого решения не сообщается. По предварительной версии, «Арктику» развернули из-за технических неполадок.

Напомним: «Арктика» - головной ледокол проекта 22220, в который также войдут атомоходы «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка». Они будут сопровождать грузовые суда по Северному морскому пути, в том числе есть чаяния, что это будет происходить круглогодично.

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