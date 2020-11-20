В Мурманской области четыре деятеля искусства получат увеличенную премию губернатора

В этом году размер награды увеличили до 100 тысяч рублей. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области определили лауреатов премии губернатора области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2019 год. В этом году размер награды увеличили до 100 тысяч рублей. Ежегодно она присуждается деятелям культуры, которые создали уникальный творческий продукт или внесли другой вклад в культурную жизнь региона.

- Наш регион богат одаренными людьми. Таланты нужно поддерживать, потому что они - как маяки, для каждого из нас. Они позволяют нам открыть для себя прекрасный мир искусства, на какое-то время забыть о проблемах и рутине повседневной жизни, стать богаче духовно и нравственно. Они способны делиться этим светом с нами и с нашими детьми, помогая им открыть в себе новые грани, - отметил губернатор области Андрей Чибис.

Награду получит артист Мурманской областной филармонии Сергей Горбатюк за участие в концертной деятельности и создание творческих проектов для эстрадно-симфонического и филармонического оркестров. Кроме этого лауреатом стал артист-кукловод Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова за роли Доны Анны и Луизы в спектакле «Маленькие трагедии».

Отмечены заслуги поэта Натальи Казютиной за книгу стихотворений «Избранное. Стихотворения» и подборку стихотворений в альманахе «Мурманский берег», а также художника Веры Чеботарь за серию графических работ и оформление печатных изданий, посвященных Кольскому Заполярью.

Награды планируется вручить в декабре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: губернатор Андрей Чибис лично проверил соблюдение масочного режима в торговых центрах. Губернатор Мурманской области призвал глав муниципалитетов передавать машины под нужды медработников (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru