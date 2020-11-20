Как будет выглядеть «Новый Мурманск»: представлен проект нового городского пространства

По данным Андрея Чибиса, весной будет готов мастер-план от архитекторов КБ Стрелка, преображавших Москву. Фото: Правительство Мурманской области.

- «Новый Мурманск» - это уже не просто идея, работа идет, - сообщил на этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в конце октября стало известно, что за реализацией амбициозного проекта можно будет наблюдать в режиме онлайн. А сейчас северянам показали, как преобразится старая судоверфь (именно на ее территории решили расположить «Новый Мурманск», а не у Абрам-мыса, как планировалось в прошлом году).

Фото: Правительство Мурманской области.

- На территории старого судоремонтного завода мы проектируем современное городское пространство, достойное столицы Арктики. Это будет не просто набережная. В портовой зоне появятся новые точки роста: арктический музей, культурно-деловой центр, кафе и рестораны с северной кухней, мини-отели и развлекательный комплекс. Территория входит в ТОР «Столица Арктики», а значит участники проекта смогут рассчитывать на налоговые преференции на 10 лет, - уточнил глава региона.

Фото: Правительство Мурманской области.

По данным Андрея Чибиса, весной будет готов мастер-план от архитекторов КБ Стрелка, преображавших Москву.

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