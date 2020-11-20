Назначена дата судебного заседания по смертельной аварии в Апатитах 23 мая 2020 года

Сидевших за руль второй легковушки 20-летней Сергей Марченков погиб на месте, а его 18-летняя девушка Виктория Смирнова, которая была на переднем пассажирском сидении смогла выжить. Фото: ХибИнформБюро.

23 мая 2020 года в Апатитах случилась страшная авария, которая разрушила жизни сразу нескольких семей. Светлана Скачинская села за руль пьяной и на скорости почти 150 км/ч врезалась в другую машину.

Сидевших за руль второй легковушки 20-летней Сергей Марченков погиб на месте, а его 18-летняя девушка Виктория Смирнова, которая была на переднем пассажирском сидении смогла выжить. Но она несколько месяцев провела в коме, а сейчас ей требуется серьезная реабилитация.

Свою вину Светлана признает, хотя до сих пор принесла извинения семьям Сережи и Вики только через СМИ. В отношении женщины возбудили уголовное дело по п.а. Ч.4 ст.264 УК РФ. За смертельную аварию, случившуюся из-за алкоголя, апатитчанке грозит до 12 лет лишения свободы.

Недавно материалы уголовного дела с утвержденным обвинением были переданы в суд для рассмотрения по существу. Первое заседание назначено в Апатитском городском суде 1 декабря.

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