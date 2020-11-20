Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 ноября 2020 года составило 415 человек

Коронавирус унес еще 8 жизней.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области неизменно растет. Согласно последним данным от оперативного штаба, за минувшие сутки ковид унес жизни 8 человек. Всего в регионе насчитывается 415 погибших.
С начала пандемии COVID-19 подхватили 24639 жителей Заполярья. 267 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+97, всего 12764), на втором месте Североморск (+29, всего 2512), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). 85% заболевших переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 15% - в тяжелой.
Выздоровели 20617 пациентов, из них 385 поправились за минувшие сутки.
Напомним: в Мурманской области часть детских садов и колледжей ввели ограничения из-за заболевших коронавирусом. На ковид проверили уже почти пять тысяч педагогов.
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