Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 ноября 2020 года составило 415 человек

Коронавирус унес еще 8 жизней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число летальных исходов от коронавируса в Мурманской области неизменно растет. Согласно последним данным от оперативного штаба, за минувшие сутки ковид унес жизни 8 человек. Всего в регионе насчитывается 415 погибших.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 24639 жителей Заполярья. 267 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+97, всего 12764), на втором месте Североморск (+29, всего 2512), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). 85% заболевших переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 15% - в тяжелой.

Выздоровели 20617 пациентов, из них 385 поправились за минувшие сутки.

Напомним: в Мурманской области часть детских садов и колледжей ввели ограничения из-за заболевших коронавирусом. На ковид проверили уже почти пять тысяч педагогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусом или гриппом. Рекомендации Роспотребнадзора по Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru