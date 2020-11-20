Серьезное ДТП на трассе "Кола": Opel вылетел на встречку и врезался в грузовик, пострадали два человека

Авария произошла около полуночи 19 ноября. Фото: vk.com/spasinfo51

Минувший день, 19 ноября, выдался богатым на ДТП с серьезными последствиями. Так, ближе к полуночи на федеральной трассе Р-21 "Кола" врезались друг в друга грузовик и легковое авто, пострадали два человека.

- В 23.20, в районе 1373 километра + 700 метров автодороги "Кола", водитель Opel Astra, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Санкт-Петербурга, по неустановленной причине не справился с управлением, и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ГАЗ 3010", который двигался ему навстречу, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИББД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП телесные повреждения получил водитель и пассажир автомобиля Opel, которых машиной "скорой" доставили в медицинские учреждения Мурманска. По факту аварии сейчас проводится проверка.

Напомним: в Мурманске на Ленинградском шоссе опрокинулся Chervoret с полугодовалым ребенком. Малыша отправили на обследование в медицинское учреждение.

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