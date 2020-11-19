Серьезное ДТП в Мурманске: на Ленинградском шоссе опрокинулся Chervoret с полугодовалым ребенком

Вероятной причиной аварии стала гололедица. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске на Ленинградском шоссе недалеко от улице Кооперативной перевернулась иномарка. В машине находился маленький пассажир - полугодовалый ребенок, который получил травмы.

- 19 ноября в 14.40 на пятом километре автоподъезда к Мурманску Chervoret Lacetti съехал с дороги в кювет и перевернулся. Автомобиль двигался с юга на север. В иномарке находился 6-месячный ребенок, который был отправлен на обследование в медицинское учреждение города. По факту аварии проводится проверка, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Вероятной причиной случившегося ДТП могла стать гололедица, которая уже успела разыграться в областном центре, да и не только там, после похолодания и выпавшего снега.

Напомним: на дороге под Печенгой произошла авария с пострадавшим, где водитель Mazda при обгоне врезался в Kia.

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