Погода в Мурманске и области на 20 ноября 2020 года: мокрый снег и сильный ветер

20 ноября в регионе будет облачная погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

Северная погода, наконец-то, начинает радовать жителей Заполярья снегом. Возможно, к Новому году в Мурманской области наступит настоящая зима, а сейчас остается только ждать, что земля по ногами станет белой.

20 ноября в регионе будет облачная погода. Ожидается мокрый снег, местами с налипанием. В некоторых районах возможен сильный снегопад. Ветер северо-западный, западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура от 2 до до -3 градусов. На дорогах местами гололедица.

- В ближайшие дни ожидается смещение активного атлантического циклона через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается мокрый снег, наиболее интенсивный днем 19 ноября и ночью 20 ноября, 20-21 ноября местами сильный порывистый ветер, температура воздуха будет постепенно понижаться, - рассказали в мурманском гидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хибинах не хватает снега для открытия горнолыжного сезона. Из-за теплой погоды снежный покров совсем не глубокий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru