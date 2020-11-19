Океанариум в Мурманске станет муниципальным

Сотрудники работают буквально как волонтеры, не видя денег за свой труд. Может, хоть смена собственника позволит воспрять уникального океанариуму, ставшему визитной карточкой не только Мурманска, но и всего Заполярья? Фото: yandex.ru

Дела у океанариума в Мурманске всегда шли не очень, а в последнее время стало совсем трудно. С марта месяца организация закрыта из-за пандемии коронавируса, ластоногие артисты могут разве что в режиме онлайн выступать перед зрителем.

Весной коллектив океанариума написал открытое письмо губернатору Мурманской области с просьбой вмешаться в ситуацию. Собственник ООО «Север Строй» не особо был заинтересован в том, как выживает организация в трудное время.

Власти услышали и стали действовать. ООО «Север Строй» предложили передать океанариум муниципалитету, раз за него душа не болит.

- Сейчас идет очень непростой процесс передачи океанариума в муниципальную собственность, много бумажной работы и согласований. Но это, конечно, хорошая новость! Восемь месяцев мы закрыты, проблем много. Рыба у животных есть, а вот все остальное, - рассказывает "КП" директор организации Ирина Коротыш.

Сотрудники работают буквально как волонтеры, не видя денег за свой труд. Может, хоть смена собственника позволит воспрять уникального океанариуму, ставшему визитной карточкой не только Мурманска, но и всего Заполярья?

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