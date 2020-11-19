За год в Мурманской области увеличился спрос на рабочий персонал

Специалисты HeadHunter Северо-Запад проанализировали рынок труда в Мурманской области для рабочего персонала и выявили основные тенденции в этой области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нынешний год стал непростым для всех в мире, и одной из важных сфер жизни остается работа. Какие специальности сейчас популярные в Заполярье, и в чем заинтересованы соискатели?

Специалисты HeadHunter Северо-Запад проанализировали рынок труда в Мурманской области для рабочего персонала и выявили основные тенденции в этой области.

В Мурманской области увеличился спрос на рабочий персонал. За прошедший месяц количество вакансий в этой сфере выросло на 3%. Если сравнивать с прошлым годом, то заинтересованность работодателей в рабочих руках повысилась на 67%. Наиболее популярны профессии слесарей (21%), механиков (15%), электриков (14%), разнорабочих (13%), электромонтеров и кабельщиков (12%), монтажников, дворников и уборщиков (по 11%), грузчиков и сварщиков (по 10%). Каждая пятая вакансия предполагает вахтовый метод работы.

При этом сохраняется дефицит рабочего персонала. Не смотря на то, что в октябре северяне открывали резюме на треть больше чем в прошлом году, среди рабочего персонала конкуренция по сравнению с 2019 годом стала заметно ниже.

Среди соискателей преобладают мужчины – 94% от всех резюме. Опыт работы кандидатов либо от 3 до 6 лет, или больше 15. Каждый второй из них имеет среднее специальное образование, высшее получили 20% соискателей, а среднее – 18%. Среди ищущих работу всего 14% готовы к вахтовой работе.

- В вакансиях на hh.ru средняя предлагаемая зарплата для специалистов из сферы рабочего персонала, исключая вахту, в Мурманской области в октябре составила 37 500 рублей. Если рассматривать только позиции с вахтой, то заработная плата в среднем предлагается в размере 74 000 рублей. Ожидания соискателей в резюме оказались ниже и составили 45 000 рублей, те же, кто рассматривают работу вахтовым методом, хотели бы получать в среднем 60 000 рублей, - сообщает пресс-служба HeadHunter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он равен 18767 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru