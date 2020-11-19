В Оленегорске начались проверки масочного режима

Власти намерены продолжить проверки. Они призывают жителей в общественных местах носить маски и перчатки, соблюдать установленные меры личной безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшую неделю в Оленегорске провели 42 проверки в общественных местах и 29 проверок в транспорте. По их итогам составили четыре протокола.

По данным на 17 ноября, с начала пандемии в городе заболели 870 человек.

– На лечении в стационаре находятся 45 человек, на амбулаторном – 439 человек. Контактных – 311 взрослых и 316 детей, – сообщил глава Оленегорска Олег Самарский.

Власти намерены продолжить проверки. Они призывают жителей в общественных местах носить маски и перчатки, соблюдать установленные меры личной безопасности.

Напомним: 18 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис пошел в торгово-развлекательный центр в Мурманске, чтобы проверить, как северяне соблюдают обязательный масочный режим. Также он призвал проводить больше проверок и рейдов. А один из клубов в Мурманске может закрыться, потому что работал после 23.00.

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