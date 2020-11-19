В Мурманске мужчина решил насолить знакомой и устроил танцы на ее машине

Машину он повредил основательно, ущерб составил 158 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучше бы 28-летний житель Мурманска вымещал свою злость как-то по-другому, например, поколотил бы боксерскую грушу. Точно проблем было бы меньшею Но молодой человек решил, что свою агрессию выразит так, что все увидят.

Он поссорился со своей 43-летней знакомой, и решил ей отомстить. Мурманчанин решил, что насолит женщине, если повредит ее Renault Logan, припаркованный в тот день у одного из домов на улице Аскольдовцев.

- Злоумышленник забрался на машину, принадлежащей заявительнице, после чего стал на ней прыгать и наносить удары руками и ногами. Своими действиями северянин помял кузов машины и разбил лобовое стекло. Подозреваемый успел скрыться с места происшествия до прибытия наряда полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Машину он повредил основательно, ущерб составил 158 тысяч рублей. Нарушителя быстро задержали, в отношении него возбуждили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Это первое нарушение закона для молодого человека.

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