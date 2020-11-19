В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум

Отметим, что в процентном соотношении рост прожиточного минимума из расчета на душу населения составил 1%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство Мурманской области опубликовало постановление, которым установлен новый прожиточный минимум. Согласно документу, с 1 октября 2020 года величина прожиточного минимума в регионе составляет 18079 рублей в расчете на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 18767 рублей, для пенсионеров – 14961 рублей, а для детей – 18326 рублей.

– Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по всем социально-демографическим группам населения увеличилась по сравнению со II кварталом 2020 года, – сообщает министерство труда и социального развития Мурманской области.

Отметим, что в процентном соотношении рост прожиточного минимума из расчета на душу населения составил 1%. На 1% вырос он для трудоспособного населения и пенсионеров. А вот для детей на 2,2%.

Напомним, что с 1 января 2021 года средний размер доплаты к пенсиям жителей Мурманской области составит 5600 рублей. Для этого в регионе поменяли величину прожиточного минимума для пенсионеров.

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