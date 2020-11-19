Оскорбление полицейского обернулось для 20-летнего жителя Кандалакши реальным сроком

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Оскорбления и брань в отношении полицейского обернулись для 20-летнего ранее судимого жителя Кандалакши уголовным делом и реальным сроком.

На днях материалы дела о публичном оскорблении полицейского при исполнении должностных обязанностей рассмотрел суд. Пред ним предстал 20-летний ранее судимый за шесть преступлений имущественного характера житель Кандалакши.

Согласно материалам уголовного дела, в ночь с 22 на 23 августа 2020 года наряд полиции доставил в приемный покой Кандалакшской ЦРБ мужчину. Врачам предстояло установить состояние алкогольного опьянения. Последний был недоволен происходящим и необходимостью находиться в медучреждении. В грубой форме он стал оскорблять полицейских, находившихся при исполнении.

– Своими действиями он унизил честь и достоинство сотрудников полиции как представителей власти. На стадии предварительного следствия, а также в судебном процессе мужчина вину в совершении инкриминируемого преступления признал, – сообщили в региональном Следственном управлении Следственного комитета.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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