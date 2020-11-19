Семья из Мурманска потеряла родственника, а оказалось, что его до смерти забил знакомый

После драки потерпевший дошел до дома, где впоследствии скончался от полученных травм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске мужчина предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти. Уголовное дело возбуждено в отношении мурманчанина 1980 года рождения. Ему инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 13 июля 2019 мужчина встретился на улице Павлова в Мурманске со своим знакомым 1957 года рождения. Между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. 39-летний мурманчанин нанес противнику не менее десяти ударов по голове и телу руками и ногами. После драки потерпевший дошел до дома, где впоследствии скончался от полученных травм.

Его тело спустя некоторое время обнаружили в квартире полицейские, которые начали проверку по обращению родных о пропаже родственника. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело, назначили ряд экспертиз. В ходе которых и вскрылись обстоятельства произошедшего.

– Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый не признал вину в инкриминируемом преступлении и отказался от дачи показаний, следователями собрана достаточная доказательственная база, – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска ввязался в драку и потерял клатч с 50 тысячами рублей. Инцидент произошел в Октябрьском округе Мурманска (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru