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Происшествия

Семья из Мурманска потеряла родственника, а оказалось, что его до смерти забил знакомый

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
Татьяна ЖДАНОВА
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После драки потерпевший дошел до дома, где впоследствии скончался от полученных травм.

После драки потерпевший дошел до дома, где впоследствии скончался от полученных травм.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске мужчина предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти. Уголовное дело возбуждено в отношении мурманчанина 1980 года рождения. Ему инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 13 июля 2019 мужчина встретился на улице Павлова в Мурманске со своим знакомым 1957 года рождения. Между ними произошел конфликт, который перерос в потасовку. 39-летний мурманчанин нанес противнику не менее десяти ударов по голове и телу руками и ногами. После драки потерпевший дошел до дома, где впоследствии скончался от полученных травм.

Его тело спустя некоторое время обнаружили в квартире полицейские, которые начали проверку по обращению родных о пропаже родственника. По факту обнаружения тела возбудили уголовное дело, назначили ряд экспертиз. В ходе которых и вскрылись обстоятельства произошедшего.

– Несмотря на то, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый не признал вину в инкриминируемом преступлении и отказался от дачи показаний, следователями собрана достаточная доказательственная база, – сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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