На служебных машинах администрации Кандалакши будут ездить врачи

Водители на автомобилях администрации Кандалакшского района ежедневно будут возить бригады фельдшеров Кандалакшской ЦРБ на вызовы к пациентам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фельдшеры Кандалакшской ЦРБ пересядут на автомобили чиновников. Такое решение на днях принял глава района, чтобы оказать транспортную помощь медикам.

Водители на автомобилях администрации Кандалакшского района ежедневно будут возить бригады фельдшеров Кандалакшской ЦРБ на вызовы к пациентам. Ожидается, что таким образом удастся разгрузить скорую и оперативнее оказывать медицинскую помощь кандалакшанам.

Ранее аналогичное решение приняли в правительстве Мурманской области. Чтобы помочь медикам на которых легла огромная нагрузка власти выделили 17 машин и водителей. Они будут водить ездить с врачами к тем пациентам, кто жалуется на признаки ОРВИ. После этого губернатор Андрей Чибис обратился к главам муниципалитетов, чтобы они передали служебные машины под нужды системы здравоохранения.

Отметим, что по данным министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, сейчас работает 14 патронажных бригад для амбулаторных больных (которые лечатся от коронавируса дома) и 22 бригады скорой помощи, заточенные только под пациентов с ковидом. Госпитализировать ковидных больных в больницы будут специализированные бригады скорой.

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