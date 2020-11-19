Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 ноября 2020 года составило 407 человек

По данным на 19 ноября, в Мурманской области число летальных случаев из-за коронавируса выросло до 407, за последние сутки умерли еще восемь человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области растет число госпитализированных с вирусной пневмонией, вызванной COVID-19, а также тяжелых больных. Закономерный печальный итог - чем больше пациентов на ИВЛ, тем больше смертей.

По данным на 19 ноября, в Мурманской области число летальных случаев из-за коронавируса выросло до 407, за последние сутки умерли еще восемь человек. К счастью, это не максимальное значений за всю пандемию - 7 и 14 ноября было по девять смертей. Но каждый летальный случай - огромная боль для многих людей.

Всего в Мурманской области уже 24372 зараженных COVID-19, 269 новых случаев зафиксировали за последние сутки. Самый большой прирост уже которую неделю дает Мурманск - 111 новых больных и 12667 всего.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично проверил, как северяне соблюдают ношение масок.

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