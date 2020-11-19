Призывники из Мурманской области отправились к местам службы в Вооруженных силах Российской Федерации

Уже завтра молодые северяне отправятся на автобусах к месту прохождения срочной службы. Фото: Пресс-служба Северного флота

Состоялись торжественные проводы призывников Мурманской области для прохождения военной службы: армейские ряды пополнил 51 человек из разных муниципальных образований региона. 20 из них отправятся служить в подразделения и соединения Северного флота, остальные – в другие виды вооруженных сил, но также на территории Кольского Заполярья. С напутственным словом к северянам обратились заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов и военный комиссар региона Олег Хамов. - Служба в Вооруженных силах всегда была хорошей жизненной школой, временем возмужания, зрелости, физической и нравственной закалки многих поколений молодых людей. Служите добросовестно и честно, дорожите боевыми традициями, бережно храните и умножайте их, стремитесь быть такими воинами, какими показали себя в годы Великой Отечественной войны ваши деды и прадеды. Не забывайте наказов и добрых пожеланий родственников, друзей. Мы ждем вашего возвращения, желаем здоровья, успеха и хорошей службы! – подчеркнул вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Особое внимание в нынешних условиях уделяется недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Фото: Пресс-служба Северного флота

Особое внимание в нынешних условиях уделяется недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. На входе измеряют температуру тела, данные заносят в соответствующий журнал. Призывники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, антисептиками. Организовано соблюдение безопасной санитарной дистанции, в том числе и в пункте приема пищи.

На сборном пункте будущие военнослужащие получают форму, необходимое обмундирование, индивидуальный документ с личными данными, банковскую карту и сим-карту для поддержания связи с родными и близкими. Уже завтра молодые северяне отправятся на автобусах к месту прохождения срочной службы. Её срок составляет 1 год, но уже через 3 месяца, при желании, северяне могут перейти на военную службу по контракту.

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