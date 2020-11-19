Глава Роспотребнадзора по Мурманской области Лена Лукичева: "Все, что нам остается, это полная самоизоляция"

Лена Лукичева сообщила, что ковидных очагов в Мурманской области нет. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса прошло совещание с органами местного самоуправления по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований.

- Единственное, что остается - это полная самоизоляция, все остальное у нас введено. Все равно есть где-то тонкое место где не срабатывает, значит, есть нарушения. Очагов коронавируса в Мурманской области нет, вся заболеваемость разрозненная, поэтому заражения - это только результат контактов населения, - сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева.

За этим отчетом последовала эмоциональная реакция главы региона.

- При этом ни одного протокола [на нарушителей масочного режима за последнее время] не составлено, несмотря на то, что появились новые полномочия, увеличены штрафные санкции, - не сдержал эмоций после рапортов подчиненных Андрей Чибис. - Количество госпитализированных растет. Очень стараемся делаем все, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Ситуация очень непростая, и система здравоохранения работает в крайне напряженном режиме. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой нужно выработать жесткий комплекс мер, организовывать постоянные рейдовые проверки и привлекать к ответственности тех, кто нарушает введенные ограничения.

После этого совещания Андрей Чибис пошел в торгово-развлекательный центр, чтобы проверить, носят ли северяне маски в общественных местах.

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