Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: губернатор Андрей Чибис лично проверил соблюдение масочного режима в торговых центрах

Андрей Чибис призвал глав муниципальных образований лучше взаимодействовать с врачами. Фото: правительство Мурманской области

18 ноября состоялось совещание по ситуации с коронавирусом в регионах России. В этот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел очередную встречу по ситуации в Мурманской области.

- Ни одного протокола [на нарушителей масочного режима за последнее время] не составлено, несмотря на то, что появились новые полномочия, увеличены штрафные санкции, - не сдержал эмоций после рапортов подчиненных Андрей Чибис. - Количество госпитализированных растет. Очень стараемся делаем все, чтобы не пришлось вводить новые ограничения. Прошу о взаимодействии муниципалитетов с врачами. Отдайте часть водителей под нужды медработников, все равно часть госслужащих сейчас должна работать из дома, им машины не нужны.

Посетителям без масок Андрей Чибис лично выдал средства индивидуальной защиты. Фото: скриншот видео

А после глава региона пошел в гипермаркет "О'кей", где лично проверил, как северяне соблюдают обязательный масочный режим. Почти все покупатели были в средствах индивидуальной защиты, а те, у кого их не было, получили из рук губернатора.

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