В Кировске мужчина расстрелял собаку, которая мешала ему своим лаем

Найти злоумышленника полицейским не составило труда. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

14 ноября в группе «Наши Апатиты» появилось сообщение о жестоком обращении с собакой. Местные ее хорошо знали - это был бездомный пес по кличке Ред.

Бедное животное с простреленной мордой прибежало к магазину «Форсаж». Мужчина прострелил собаке морду из ружья, потому что пес мешал ему спать своим лаем. Его уже ищет полиция. Собаку увезли дворники, очевидцы скинулись на ветеринарку, - сообщил паблик.

Найти злоумышленника полицейским не составило труда. Правда, сначала от сотрудничества с стражами порядка мужчина отказался, хотя потом все же передумал.

Оказалось, что в тот день мужчина изрядно выпил, и под воздействием алкоголя разозлился на собаку, которая слишком громко лаяла. Кировчанин достал охотничье нарезное огнестрельное оружие - карабин «Соболь» и несколько раз выстрелил в пса.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Житель Кировска имеет разрешительные документы на оружие, - сообщил заместитель начальника МО МВД РФ «Апатитский» Алексей Мартынов.

К догхантерам злоумышленник себя не приписывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серьезное ДТП на дороге "Кировск-Коашва": перевернулся Chevrolet Aveo, пострадали три человека. Водитель не справился с управлением автомобиля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru