Ситуация с коронавирусом в Мурманске: ночной клуб оштрафуют за работу после 23.00

О каком клубе идет речь, пока не сообщается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие заведения в Мурманской области сейчас пытаются работать между молотом и наковальней. Большое счастье, что после весенне-летнего локдауна им разрешили работать не только на вынос, но при этом ряд ограничений все же есть. Например, нельзя собирать компании более 10 человек, проводить массовые мероприятия, а также работать после 23.00.

Не всем выгодно соблюдать эти условия, ведь это сказывается на выручке. Но погоня за рублем может закончиться большими тратами.

Как сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области, на минувших выходных 12 мурманских развлекательных учреждений проверили на предмет соблюдения мер безопасности в период пандемии. - Эпидемиологическое законодательство нарушило одно увеселительное заведение – клуб продолжал работать после 23 часов. Руководителя клуба уже пригласили для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Всего с 30 сентября госслужащие провели в Мурманске 114 рейдов по проверке соблюдения ограничительных мер, - сообщили в оперштабе.

О каком клубе идет речь, пока не сообщается. Напомним: в Мурманске появился первый кандидат на закрытия из-за нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшему начальнику Росстандарта Мурманской области за взятку в 200 тысяч рублей назначили штраф в 8 раз больше. Экс-руководитель ведомства также 5 лет не сможет занимать должности на госслужбе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru