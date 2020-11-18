ДТП под Костромой: житель Мурманской области наехал на лося, пострадал человек

По факту аварии проводится проверка. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области диких животных полно, и частенько они любят выбегать на дорогу в самый неподходящий момент. Так, в конце сентября лось устроил ДТП под Кильдинстроем, и выжить животному, к сожалению, не удалось.

Подобная авария произошла 17 ноября под Костромой, где житель Мурманской области сбил на автомобиле сохатого.

- В 17.50 на 103 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо: Ярославль - Кострома - Иваново Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич – Ярославль» в Нерехтском районе 51-летний водитель из Мурманской области, управляя Skoda Octavia, наехал на лося. В результате дорожно-транспортного происшествия 51-летний пассажир получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Костромской области.

Теперь водителю придется заплатить за сбитое животное штраф - 40 тысяч рублей.

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