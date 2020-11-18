Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: запасы лекарств пополняются

Были заключены госконтракты для пополнения запасов лекарственных средств. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совсем недавно жители Мурманской области жаловались на то, что не получили бесплатные лекарства от ОРВИ и коронавируса, которые им были обещаны. Тогда глава региона Андрей Чибис попросил разобраться с проблемой. Сейчас запасы противовирусных препаратов вновь пополняются, так что никто не останется обделенным.

- За счет средств областного бюджета бесплатные противовирусные лекарства получили более 45 тысяч северян с ОРВИ и COVID-19. В ковидных стационарах для пациентов со средней и тяжелой формами болезни создан пятикратный запас лекарственных препаратов в пересчете на курсовые дозы. Были заключены госконтракты для пополнения запасов этих лекарств, - сообщили в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Напомним: тест на коронавирус для поездки в санаторий сделают бесплатно. Жители Мурманской области, уезжающие на отдых в оздоровительное место, будут сдавать тест за три дня до прибытия.

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