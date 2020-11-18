Появилось видео, как бывший хозяин истощенного добермана бросает пса у здания суда в Мурманске

Бедного добермана вовремя заметили прохожие.

Нерадивый хозяин истощенного и обессиленного добермана, которого на днях нашли в Мурманске, попал в объектив уличной камеры видеонаблюдения. На записи, которую предоставили "ТВ-21", видно, что мужчина, как ни в чем не бывало, привязывает бедолагу к дереву возле здания Арбитражного суда и уходит.

По счастливой случайности на собаку среди ночи наткнулись прохожие и спасли ее. Сейчас пса, который больше похож не на живое существо, а на скелет, обтянутый кожей, лечат и откармливают, а также подыскивают ему новый дом с добрыми и заботливыми людьми. Назвали добермана Даром.

- Дар спит на диване, закутавшись в одеяла. Сейчас он много спит. Гуляет с большим опасением. Не отходит далеко от подъезда. Наверное боится, что его снова куда-то отведут и бросят умирать. Парень очень ласковый. Но организм его истощен. Ему трудно двигаться, хотя он старается выжить. Мочиться кровью перестал. Кушает все по определенной схеме. Хочет кушать больше, но ему нельзя. Нужно маленькими порциями. Передает привет всем, кто его поддерживает и проявляет сочувствие! - поделилась новостями на личной странице в соцсетях спасительница собаки Елена Дюжикова.

Тем временем прежних хозяев будут искать, чтобы привлечь к ответственности за жесткое обращение с животным.

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