«Оленегорскводоканал» присоединяется к «Мурманскводоканалу»

Водоканалы Мурманска и Оленегорска объединяются. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас водоканалы разных муниципалитетов представляют собой обособленные предприятия. Но, кажется, в Мурманской области наметилась тенденция к объединению.

Так, губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о реорганизации «Мурманскводоканала». Теперь к нему присоединится «Оленегорскводоканал», основные управленческие функции при этом останутся у мурманского предприятия. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства поручено уведомить кредиторов предприятий о слиянии. «Мурманскводоканал» становится правоприемником по всем правам и обязательствам «Оленегорскводоканала».

Контролировать процесс присоединения будет вице-губернатор Юрий Сердечкин. О планах на дальнейшее слияние других водоканалов пока не сообщается.

Напомним: в этом году водоканал в столице Заполярья возглавил Андраник Мусатян. При этом его первый заместитель Алла Истомина

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