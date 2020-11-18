Жители Апатитов поделились медицинской маской с местным снеговиком

Перчатки ему не достались, но, главное, что основная защита есть. Фото: vk.com/nashi_apatity

Масочный режим в ближайшее время вряд ли отменят, но теперь его соблюдают не только люди. Мурманск уже присоединился к всероссийскому флешмобу, когда на памятники надевают маски. Кот Семен и треска в сквере на площади Пять Углов надежно защищены от коронавируса.

Не отстают и остальные города Заполярья. Так, в паблике «Наши Апатиты» местные жители поделились фотографией снеговика в маске. Для большей безопасности снежному апатитчанину дали еще и бахилы. Перчатки ему не достались, но, главное, что основная защита есть. Если, снеговику повезет, то он сможет прожить здоровую жизнь до весны, пока не растает.

Надеемся, что пример снежного северянина напомнит о важности использования масок в общественных местах. Ведь кроме ковида существуют и другие болезни вроде гриппа, которые также передаются воздушно-капельным путем.

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