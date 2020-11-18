Полярный районный суд Мурманской области постановил закрыть сайты с поддельными правами

Прокурор потребовал признать информацию на сайтах запрещенной к распространению, а сами сайт – закрыть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полярный районный суд Мурманской области суд признал сайты, где торговали поддельными правами, незаконными и постановил закрыть.

Прокурор Кольского района подал иск в суд. В нем сообщилось, что во время мониторинга интернета выявили сайты с названиями «Купить права в Мурманске», «Купить водительские права», «Поможем получить водительское удостоверение, изготовим копию, вернем права, лицензию», «Voditelskie prava», «Ксивы.Биз». Ни один из сайтов не содержал информацию о владельце.

- Опубликованная же на них информация нарушала законодательство. Право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением и предоставляется лицам, сдавшим соответствующие экзамены, которые проводятся в органах внутренних дел Российской Федерации. Законодательством установлен перечень требований, которым должен соответствовать кандидат на получения водительского удостоверения. Кроме того закон запрещает подделку документов и сбыт и незаконное приобретение официальных документов, - уточнили в суде.

За это предусмотрена уголовная ответственность. Прокурор потребовал признать информацию на сайтах запрещенной к распространению, а сами сайт – закрыть. Требование прокуратуры был удовлетворено. Решения суда вступили в законную силу.

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