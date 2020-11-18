Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 24 тысячи человек

Коронавирус набирает обороты. Фото: Иван МАКЕЕВ

И снова Мурманской области понадобилось лишь четыре дня, чтобы набрать очередную тысячу зараженных ковидом. Напомним: планку в 23 тысячи инфицированных мы преодолели 14 ноября, а в 22 тысячи - 10 ноября.

Согласно последним данным оперативного штаба, с начала пандемии COVID-19 подхватили 24103 северянина. За минувшие сутки добавилось 260 новых случаев. Наибольшее число зараженных приходится на Мурманск (+111, всего 12556). На втором месте Североморск (+28, всего 2453). Тройку замыкает Белокаменка (2354).

К счастью, выздоровевших тоже много - 82% пациентов победили ковид. Вылечились 19970 человек, из них 415 поправились за сутки.

Напомним: в Мурманской области часть детских садов и колледжей ввели ограничения из-за заболевших коронавирусом. На ковид проверили уже почти пять тысяч педагогов.

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