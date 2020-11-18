Документальный фильм про «Курск» Аркадия Мамонтова собрал почти 160 тысяч просмотров на YouTube

Крейсер «Петр Великий», с которого 20 лет назад вели прямые эфиры. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году исполнилось 20 лет с момента страшной катастрофы в истории подводного флота России: 12 августа 2000 года затонула подлодка «Курск», погибли все члены экипажа - 118 человек.

К годовщине журналист Аркадий Мамонтов выпустил документальный фильм «Курск». 20 лет спустя».

- 12 августа 2000 года произошла самая страшная катастрофа в истории российского подводного флота — в Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск» и ее экипаж. Тогда волею судьбы наша съемочная группа оказалась на месте трагедии и освещала события. Спустя 20 лет мы снова приехала в Мурманск, посетили базу подводных лодок Северного флота и крейсер «Петр Великий», с которого 20 лет назад вели прямые эфиры, - рассказывает журналист в анонсе своего фильма.

Работу можно посмотреть на YouTube-канале, как это сделали уже почти 160 тысяч человек.

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