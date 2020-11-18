Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 ноября 2020 года составило 399 человек

Коронавирус забрал еще 5 жизней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще немного, и Мурманская область наберет четвертую сотню летальных исходов от коронавируса. Согласно последней информации оперативного штаба, в регионе зафиксировано 399 умерших. Еще пять жизней ковид унес за минувшие сутки. Рекорд по числу смертей за один день был отмечен 7 ноября, когда скончались 9 человек.

С начала пандемии COVID-19 подхватили 24103 жителя Заполярья. 260 новых случаев было выявлено за последние 24 часа. Больше всего заболевших приходится на Мурманск (+111, всего 12556), на втором месте Североморск (+28, всего 2453), а замыкает печальную тройку Белокаменка (2354). 85% заболевших переносят болезнь в легкой форме или средней тяжести, 15% - в тяжелой. 1062 человека находятся на обсервации, 3923 - на самоизоляции.

Выздоровели 19970 пациентов, из них 415 поправились за минувшие сутки.

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