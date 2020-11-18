В Мурманске пропал 21-летний молодой человек, который рано утром уехал из дома на автомобиле

Северянин уехал из дома в 5 утра 16 ноября. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области потерялся еще один человек. Так, в заполярной столице ищут 21-летнего Александра Патракова, который 16 ноября в 5 утра уехал из дома, что находится по адресу Мурманск, улица Скальная, 13 на Lada Priora (госномер - E026МТ, цвет темно-зеленый). Его местонахождение все еще не известно.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. На момент исчезновения был одет в серую куртку, светло-серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Александре, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 либо 8-911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: стала известна причина смерти мужчины, который пропал по дороге из Мурманска в Белоруссию. Тело Сергея Буткевича нашли спустя несколько дней после того, как он отправился в путь.

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