Фотограф из Кировска снял на видео «НЛО»: «Данный объект часто летает над горнолыжным курортом»

На днях Валентин опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» видео под названием «Сияние в Хибинах. Когда ты выше облаков...» про... НЛО. Фото: Скриншот видео.

Фотограф из Кировска Валентин Жиганов часто радует северян своими красивыми фотографиями заполярных пейзажей и северного сияния. А видео так и вовсе бесценный подарок.

На днях Валентин опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» видео под названием «Сияние в Хибинах. Когда ты выше облаков...» про... НЛО. Горные вершины, окутанные облаками, а над ними - аврора бореалис. Звезды, игра огней города. Словом, красиво все! Но что же за загадочный объект то и дело мелькает в кадре?

- 28 сентября мы - группа охотников за сиянием - решили поснимать сияние. Прогноз на него был благоприятный, но, к сожалению, все было затянуто облаками. Но так как рядом находятся Хибины, в эту ночь облачность была низкая, у нас был шанс увидеть и сфотографировать сияние выше облаков. Благодаря администрации курорта «Большой Вудъявр», которая помогла нам с подъемом и съемками, удалось подняться на самую вершину горы Айкуайвенчорр. Пока ждали сияние, удалось наблюдать «НЛО» - необычный летательный объект. Он часто летает над курортом, т.к. его привлекает строительство панорамного кафе и ресторана на горе Айкуайвенчорр, который по форме напоминает «летающую тарелку». Вначале сияние не хотело разгораться, но потом показало себя во всей своей красоте, съемки длились более 6 часов. Жалко было уходить, но уже небо начинало светлеть в 4 часа утра, а сияние продолжало сиять и переливаться на все небо, - поделился своими впечатлениями от того дня с читателями «КП» Валентин Жиганов.

К слову, видео длится 11 минут. Прекрасная возможность, отвлечься от всех проблем и полюбоваться красотой.

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