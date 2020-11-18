В Мончегорске пропала 14-летняя девочка

Где пропадает северянка - остается только догадываться. Фото: Анастасия Яковчук

Родители 14-летней Карины Яковчук из Мончегорска повсюду ищут свою дочь. Девочка ушла из дома 16 ноября, и вот уже несколько дней ее местонахождение неизвестно. Родственники ломают голову над тем, куда же она запропастилась.

- Прошу помощи! Помогите найти дочь. Ушла из дома и до сих пор не вернулась. Очень многие подростки нашего города ее знают, прошу отзовитесь. Кто видел ее, с кем и где, прошу написать или позвонить в дежурную часть полиции. Зовут Карина, - написала на личной странице в соцсетях мать пропавшей северянки Анастасия Яковчук.

О приметах и том, во что была одета девочка на момент пропажи, не уточняется.

Остается надеяться, что скоро юную мончегорку найдут целой и невредимой.

Напомним: в Североморске 19 лет ищут пропавшего мужчину, экстрасенсы уверены, что он потерял память. Валерий Стеценко пропал вместе с оранжевым автомобилем «Москвич».

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