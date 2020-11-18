Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: тест для поездки в санаторий сделают бесплатно

Чтобы санатории не закрывались на карантин из-за заболевших ковидом, всех прибывающих будут проверять на COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус основательно встряхнул всю систему здравоохранения, все, что не касается новой болезни, словно отошло на второй план. Но все-таки другие заболевания никуда не пропали. Для северян доступно санаторно-курортное лечение за счет средств Фонда социального страхования или федерального бюджета.

Но чтобы санатории не закрывались на карантин из-за заболевших ковидом, всех прибывающих будут проверять на COVID-19.

- Путевки от Фонда социального страхования получают пострадавшие от несчастных случаев на производстве, люди с ограниченными возможностями, дети-инвалиды, участники войны - всего 9 категорий граждан, которые имеют очевидно меньше ресурсов. Мы хотим их поддержать, поэтому тестирование для них будет бесплатным, - пояснила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Тестирование будет однократным, не ранее чем за 3 дня до заселения в санаторно-курортную организацию.

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