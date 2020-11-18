Хоккей с мячом и биатлон: В Мурманской области возобновляются спортивные соревнования

По 11 видам спорта в Мурманской области будут проводиться соревнования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Массовые мероприятия, в том числе развлекательные и спортивные, в Мурманской области от коронавируса запрещены. Однако, не смотря на растущее число зараженных, в правительстве региона решили сделать некоторое послабление.

- В социальных сетях поступает много сообщений от родителей, чьи дети профессионально занимаются спортом. Поэтому было принято решение, что воспитанники муниципальных спортивных школ смогут участвовать в соревнованиях, на которых будут получать разряды. С 1 декабря мы сниманием ограничения по 11 базовым видам спорта. Но, подчеркиваю, что соревнования должны проводиться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, а перед началом должно проводиться тестирование за счет средств областного бюджета. Конечно, зрителей не будет. Все это сделано для того, чтобы дети не теряли год в своей спортивной карьере, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Как уточнили в оперштабе, базовые виды спорта утверждаются порядком министерства спорта России каждые четыре года для каждого региона. Для Мурманской области это 11 олимпийских видов спорта (легкая атлетика, спортивная борьба, футбол, художественная гимнастика, сноуборд, биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, санный спорт, фристайл) и один не олимпийский - хоккей с мячом.

- Соревнования проводятся для того, чтобы выявить сильнейших спортсменов и сформировать сборные муниципальные и региональные команды, а также для того, чтобы спортсмены, которые участвуют в официальных соревнованиях, имели возможность выполнить спортивные разряды. До Нового года мы планируем провести 19 региональных соревнований по базовым видам спорта, - уточнила заместитель министра спорта Мурманской области Светлана Наумова.

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