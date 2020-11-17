Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал прекращение строительства железной дороги на порт "Лавна"

Для строительства железной дороги выберут другого подрядчика. Фото: правительство Мурманской области

В последнее время в СМИ широко обсуждается ситуация вокруг комплекса по перевалке угля "Лавна". С компанией "Стройгазконсалтинг", которая строит железную дорогу для порта, Минтранс разорвал контракт при том, что освоено уже 26 миллиардов из 45, положенных по договору.

Причины такого решения не объясняются. Теперь для объекта будут искать нового подрядчика. Губернатора Андрея Чибиса попросили прокомментировать ситуацию и сказать, есть ли вероятность, что проект "Лавна" не будет реализован.

- Конечно, это не так. Наоборот, с учетом поручения, которое председатель Правительства дал, приехав в Мурманскую область, будет рассмотрен вопрос об увеличении грузооборота до 100 миллионов тонн к 2035 году, - сообщил глава региона.

Напомним, развитие "Лавны" Андрей Чибис разговаривал с Михаилом Мишустиным. Премьер-министр дал поручение Минтрансу, "РЖД" и ГТЛК к 10 декабря представить предложения по строительству терминала Лавны и железнодорожной ветки к нему. Напомним, ожидается, что в 2022 году экологичный угольный терминал "Лавна" на западном берегу Кольского залива выйдет на проектную мощность в 18 миллионов тонн в год.

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