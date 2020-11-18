Водитель спас девочку от стаи собак в Кандалакше

Инцидент произошел 15 ноября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бродячие собаки нередко нападают на жителей Мурманской области, даже если повода для этого нет. Так, кусачие и агрессивные псы попались на пути юной кандалакшанке. К счастью, к ней вовремя подоспела подмога.

- 15 ноября в 14.30 стая собак в районе улице Кирпичной напала на мою дочь. Огромное спасибо мужчине, проезжавшему мимо, который помог ей отбиться, дай Бог вам здоровья! - поблагодарила спасителя мать пострадавшего ребенка в паблике "Кандалакша онлайн".

Не известно, чем бы все это закончилось, если бы в дело не вмешался водитель. Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, заявления в полицию по поводу атаки собак не поступало.

Напомним: со следующего года в Мурманской области меняются правила отлова бездомных животных. Повторно отловленных четвероногих друзей, у которых заподозрят агрессию, уже не будут выпускать обратно на волю.

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