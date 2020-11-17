Птицу сначала приняли за сову. Фото: Галия Гильманова.

Дикие животные очень любят заглядывать к жителям Мурманской области. В людских угодьях и лисиц можно встретить, и зайцев, и горностаев. Среди птиц тоже бывают необычные гости. Так, к жительнице Полярного на балкон прилетел сокол. Статный хищник уселся на перекладине, видимо, ожидая, что его покормят.

- Птичку увидела моя дочь. Кричит: "Мам, скорей иди сюда, тут сова!". Но пернатый оказался совсем не совой, а соколом, причем очень красивым. Хотели его чем-нибудь угостить, но лакомство не придумали. Мышей-то у нас нет, - с иронией рассказывает "КП" северянка Галия Гильманова.

По словам женщины, пернатый погостил минут пять, а затем улетел, когда его спугнули вороны. Что интересно, это не первый лесной житель, который заглядывал к Галии - иногда на балкон забирается проворная белочка, которая просит орешки.

Напомним: ястреба, залетевшего в жилой дом в Североморске в погоне за добычей, отпустили на волю. Птице вылечили лапы после того, как она разбила ими стекла в подъезде.

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