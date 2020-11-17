Преподаватель истории из Мурманска победил в «Своей игре»

Первая игра мурманчанина состоялась еще в мае 2002 года, а последняя, на данный момент, 15 ноября. Фото: Скриншот видео.

Всегда приятно видеть земляков, а тем более коллег, на федеральных каналах и иметь возможность поболеть за них.

Преподаватель истории и зарубежной литературы из Мурманска, бывший сотрудник «Комсомольской правды»-Мурманск» Виталий Егоров принял участие в «Своей игре» на НТВ. Кстати, для него это уже девятый эфир и вторая победа! С которой мы его и поздравляем.

Первая игра мурманчанина состоялась еще в мае 2002 года, а последняя, на данный момент, 15 ноября. Соперниками Виталия Егорова стали Николай Николаев и Денис Обух. К новой победе мурманчанин шел 14 лет!

Напомним: Виталий Егоров также входит в состав команды «Норманы», которая участвует в разных интеллектуальных соревнованиях, например, в «Что? Где? Когда?» или в «Брейн ринге». Часто северяне возвращаются домой с победой.

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