Два жителя Мурманска пытались украсть в магазине алкоголь и продукты

Мужчина взял несколько бутылок с алкоголем и, не заплатив, направился к выходу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошедшие выходные некоторые мурманчане провели с особым отличием. Да так, что сотрудникам областной Росгвардии пришлось два раза выезжать по сигналу «Тревога» в гипермаркеты.

Один из жителей столицы Заполярья зашел в магазин, находящийся в Октябрьском округе. Мужчина взял несколько бутылок с алкоголем и, не заплатив, направился к выходу.

Другой случай произошел в Первомайском округе. Администратор гипермаркета заметил, что молодой человек взял товар из ассортимента продуктового отдела и спрятал его под одежду. После этого, проигнорировав кассу, он также попытался уйти. Как оказалось, северянина уже привлекали за подобные нарушения.

- В обоих случаях противоправные действия злоумышленников были замечены работниками служб охраны магазинов, которые вызывали экипажи Росгвардии. Сумма ущерба магазинам могла составить более 3000 рублей, - пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Сейчас на подозреваемых составлены административные протоколы.

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