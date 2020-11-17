В Мурманской области состоится онлайн-фестиваль «Дни заполярного донора»

В рамках мероприятия пройдут лекции и конкурсы, а издание «Кровь5» подготовит тематический номер про Мурманск. Фото: www.masu.edu.ru/

С 25 по 29 ноября в Мурманской области пройдет онлайн-фестиваль «Дни заполярного донора». В рамках мероприятия пройдут лекции и конкурсы, а издание «Кровь5» подготовит тематический номер про Мурманск.

Один из конкурсов «Спасти жизнь легко» посвящен детскому рисунку. Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова совместно с «Кровь5» предлагает северянам младше 18 лет нарисовать работы на тему донорства костного мозга.

- Дети не могут быть донорами, но мы надеемся, что, входя во взрослую жизнь, они будут лишены тех мифов и предрассудков о донорстве, которые разделяют большинство россиян, - поясняют организаторы конкурса.

Кроме этого Национальный регистр доноров вместе с Русфондом предлагает конкурс для мурманских журналистов. Им нужно будет текст на выбор из тем: проблемы и достижения заполярных врачей, история о людях, меняющих мир вокруг к лучшему и богатство заполярного края.

Также в рамках фестиваля 25 ноября пройдет открытый урок, посвященный донорству крови и костного мозга, для школьников 5-8 классов. На следующий день состоится беседа с донором из Мурманска Алексеем Ивановым, дискуссия о донорстве для журналистов и блогеров, а также лекция для жителей Печенгского района.

27 ноября пройдет мероприятие при поддержке отдела по делам молодежи города Мурманска и подведение конкурса для журналистов. 29 ноября будет лекция для саамской молодежи и обращение Морозко, а 4 декабря определят победителей конкурса детских рисунков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети-«смайлики» в Мурманске: Миша Жуков ходит в детский сад, а Тимоша Мордасов улетел на обследование в Санкт-Петербург. Как складывается жизнь маленьких мурманчан, которым собирали деньги на лечение от спинальной мышечной атрофии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru