Сотрудник ДПС незаконно привлек водителя к административной ответственности за тонировку

Если вину госавтоинспектора признают, он понесет наказание и будет уволен. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Инспектор ГИБДД Кольского района оказался не слишком добросовестным и честным, что сильно отразилось на его дальнейшей жизни.

По версии следствия, в конце января этого года 40-летний сотрудник ДПС на первом километре автодороги «Кола – Серебрянская ГЭС» остановил автомобиль, на передних стеклах которого было ограничивающее обзор пленочное покрытие. Госавтоинспектор в отношении водителя составил протокол об административном правонарушении и вынес постановление по этому делу. Водитель автомобиля обратился в полицию с просьбой проверить законность действий сотрудника ДПС. Проведение проверки было поручено сотрудникам собственной безопасности. И вот что выяснилось.

- В документы были внесены сведения о том, что инспектор замерил светопропускаемость стекол специальным прибором, что не соответствует действительности. Это повлекло необоснованное привлечение водителя к административной ответственности. В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

Как отмечают в региональной пресс-службе УМВД, если вину госавтоинспектора признают, он понесет наказание и будет уволен из органов внутренних дел. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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