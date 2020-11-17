Спортсменки из Мурманской области заняли призовые места на всероссийском конкурсе по художественной гимнастике

Мария Загоскина выиграла «золото» в программе мастера спорта в возрастной категории гимнасток 2004 года рождения. Фото: vk.com/fedgym51

С 10 по 14 ноября в Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Катюша». В числе участвующих была и команда из Мурманской области. Юные гимнастки из спортивных школ Мурманска, Кировска и Гаджиево показали высокие результаты.

Так, Мария Загоскина выиграла «золото» в программе мастера спорта в возрастной категории гимнасток 2004 года рождения.

Кристину Махову наградили «бронзой» по итогам многоборья программы I спортивного разряда.

Кристину Махову наградили «бронзой» по итогам многоборья программы I спортивного разряда. Фото: vk.com/fedgym51

Кроме этого пять участниц команды получили спецпризы от старшего тренера юниорской сборной России по художественной гимнастике и главного тренера спортивного сообщества «Спартак» Сиротиной Екатерины. В их числе Астрамович Алеся, Кончакова Полина, Бекетова Мария, Саввина Валерия и Вторушина Марина.

- Главная цель соревнований - повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды спортивного сообщества «Спартак», - сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.

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