Спортсменки из Мурманской области заняли призовые места на всероссийском конкурсе по художественной гимнастике

Мария Загоскина выиграла «золото» в программе мастера спорта в возрастной категории гимнасток 2004 года рождения. Фото: vk.com/fedgym51
С 10 по 14 ноября в Нижнем Новгороде прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Катюша». В числе участвующих была и команда из Мурманской области. Юные гимнастки из спортивных школ Мурманска, Кировска и Гаджиево показали высокие результаты.
Так, Мария Загоскина выиграла «золото» в программе мастера спорта в возрастной категории гимнасток 2004 года рождения.
Кристину Махову наградили «бронзой» по итогам многоборья программы I спортивного разряда.
Кристину Махову наградили «бронзой» по итогам многоборья программы I спортивного разряда. Фото: vk.com/fedgym51
Кроме этого пять участниц команды получили спецпризы от старшего тренера юниорской сборной России по художественной гимнастике и главного тренера спортивного сообщества «Спартак» Сиротиной Екатерины. В их числе Астрамович Алеся, Кончакова Полина, Бекетова Мария, Саввина Валерия и Вторушина Марина.
- Главная цель соревнований - повышение уровня спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды спортивного сообщества «Спартак», - сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Мурманской области.
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