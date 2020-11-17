В Мурманской области рядом с поселком Раякоски застрелили волка, который убивал собак

Один волк повадился выходить к поселку Раякоски. И не просто походить к домам, а таскать домашних собак. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии.

Не только медведей стоит боятся жителям Мурманской области в лесу и рядом с населенными пунктами. Есть и другие хищники, готовые напасть, если будут голодны или почувствуют опасность. Это и росомахи, и рыси, и волки.

Один волк повадился выходить к поселку Раякоски. И не просто походить к домам, а таскать домашних собак.

- 13 ноября поступило соответствующее обращение от заповедника «Пасвик», что на территорию поселка заходит волк и нападает на собак. Зафиксированы два случая гибели животных. В Раякоски незамедлительно выдвинулась оперативная группа отдела государственного охотничьего надзора для проведения соответствующих мероприятий по регулированию численности, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Волка пришлось ликвидировать, а его тушу утилизировали в соответствии с действующим законодательством, при этом были отобраны пробы на наличие возбудителя бешенства и трихинеллеза.

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