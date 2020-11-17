Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 ноября 2020 года составило 394 человека

В ноябре не было еще ни одного дня, когда бы никто в Мурманской области не умирал от ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус - болезнь опасная тем, что часто приводит к появлению осложнений, которые заканчиваются смертью пациента. Осложнения возникают на фоне других болезней, например, ожирения, сахарного диабета, последствий инсульта.

В ноябре не было еще ни одного дня, когда бы никто в Мурманской области не умирал от ковида. 17 ноября снова не принесло хороших новостей. По данным оперативного штаба, за последние сутки умерли семь пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус". Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 394. Максимум смертей был зафиксирован 7 и 14 ноября - по девять человек.

Всего в Мурманской области уже 23843 заболевших опасной болезнью, 19555 человек выздоровели. Самый крупный ковидный очаг - Мурманск (12445 заболевших), на втором месте уже не Белокаменка, а Североморск - 2425 заболевших против 2354.

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