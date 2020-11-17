Дети-«смайлики» в Мурманске: Миша Жуков ходит в детский сад, а Тимоша Мордасов улетел на обследование в Санкт-Петербург

Для Тимофея Мордасова и Миши Жукова северяне собирали рубль за рублем, веря, что смогут спасти мальчиков. Фото: vk.com/club190223159 \ vk.com/mordasov_timofei

В Мурманской области сейчас живет четыре ребенка-«смайлика» - так называют детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Это очень сложная генетическая болезнь, которая приводит к тому, что малыши не могут самостоятельно дышать. От нее есть несколько лекарств, но все они стоят миллионы.

Для Тимофея Мордасова и Миши Жукова северяне собирали рубль за рублем, веря, что смогут спасти мальчиков. Миша Жуков в итоге получил укол самого дорогого лекарства в мире - «Золгенсма». Его разработали в штатах. Часть суммы удалось собрать благодаря добрым людям со всей страны, а другую перевел анонимный благотворитель. После укола Миша стал совсем другим ребенком: если раньше он не мог ни сидеть, ни стоять, то сейчас уже все это делает самостоятельно.

- Миша идет на поправку. Сидит, держит голову – то, что раньше не умел. Научился переворачиваться, - рассказала мама мальчика Марина Жукова «ТВ-21».

Ее сын уже ходит в частный детский сад, правда, пока только два дня в неделю. Впереди у него реабилитация, так, «смайликам» обязательно нужна лечебная физкультура, бассейн и помощь разных специалистов.

Тимоша Мордасов тоже ходит в детский сад. Его родители выбрали другую схему лечения.

- 14 мая 2020 года Тимофей начал получать лечение препаратом рисдиплам по программе раннего доступа. Препарат необходимо принимать ежедневно в течение всей жизни. К началу терапии Тимоша сам сидеть уже не мог, руку поднять выше плеча не получалось, опоры на ноги не было... Прошло 6 месяцев. И пусть только кто-то усомниться, что рисдиплам не работает. Работает! - сообщила мама Тимоши Анастасия Мордасова.

Сейчас мама и сын улетели в Санкт-Петербург, чтобы документально подтвердить, что терапия помогает.

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