Пожар в Мурманске на улице Бабикова,4: один мужчина погиб, эвакуировали шесть человек

Причины пожара устанавливаются. Фото: СУ СКР по МО

Минувшая ночь в Мурманске выдалась совсем неспокойной для спасателей и жильцов дома №4 на улице Бабикова - там случился серьезный пожар. Языки пламени объяли сразу три квартиры, забрав с собой жизнь одного человека.

- 17 ноября в 02.25 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. В первой квартире произошло короткое замыкание электросчетчика. Во второй квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, сгорела мебель. Квартира закопчена по всей площади. В третьей загорелся пол. Были эвакуированы шесть человек. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Кроме того один человек при пожаре погиб. Его личность сейчас устанавливается.

- Очаг возгорания располагался в районе спального места в комнате умершего. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником зажигания. Для выяснения причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Что точно стало источником возгорания, покажет пожарно-техническая судебная экспертиза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области горели автомойка и строительные вагончик. Люди в пожарах не пострадали (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru